Tjerkwerd zamelt geld in voor nieuw Elfstedenkunstwerk

Fyftjin en Fierder is gemaakt door kunstenaar Pieter Jan Stallen. Het werk gaat over de historie, maar ook de toekomst van de Elfstedentocht. Het kunstwerk bestaat uit cortenstalen silhouetten: één schaatser en vijftien toeschouwers. "Het slaat op het aantal tochten dat is gereden", legt Fokko Rollema van werkgroep Cultuur Tjerkwerd uit. "Het is de bedoeling dat de dorpsgenoten model komen te staan voor die silhouetten."

Derde kunstwerk

Het moet een aanvulling zijn op de tegeltjesbrug bij Gytsjerk en de ereboog op de Bonkevaart in Leeuwarden. Het kunstwerk komt in Tjerkwerd omdat dat halverwege de route ligt. Anne de Vries van de werkgroep was meteen enthousiast over de komst van het kunstwerk. "Ik dacht, dit past hier heel mooi", vertelt hij. "Ik zag het meteen zitten."

Subsidie

De werkgroep had subsidie aangevraagd uit het Iepen Mienskipsfûns, maar daar kregen ze nul op het rekest. Terwijl het volgens De Vries wel degelijk een gemeenschapsproject is. Zo worden schoolkinderen betrokken bij een van de beelden: een vader met een meisje op zijn schouders. De kinderen van groep 6 van CBS De Reinbôge bedenken een tekst. De Vries: "Wat denkt dat meisje bovenop de schouders van haar vader? Wat gebeurt er in de toekomst, wat ziet zij?"

Crowdfunding

De gemeente heeft wel geld beschikbaar gesteld voor het plan. "Maar dat is nog lang niet voldoende", legt Rollema uit. "Daar moet nog zo'n 70.000 euro bij." De werkgroep begint daarom aanstaande vrijdag met een crowdfundingactie, inclusief spotje. "Wij proberen de koninklijke bedrijven te benaderen. Wij hebben de oud-winnaars van de Tochten al enthousiast gekregen. Dus we hebben veel ijzers in het vuur."