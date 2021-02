Winkeleigenaars Heerenveen blij met afhaalloket: "Het is een eerste lichtpuntje"

Eigenaar Ankie Moll van kledingwinkel Nebraska in Heerenveen ziet het plan voor een afhaalloket wel zitten. "Daar kunnen we wel echt iets mee. Het is een klein lichtpuntje, want we willen gewoon open. Maar goed, we grijpen alles aan wat ons kan helpen en dit is inderdaad dan weer het eerste lichtpuntje."

Moll heeft in de coronatijd haar online verkoop uitgebouwd en heeft het daar erg druk mee. Elke dag gaan ze 's middags live op internet om de klanten te laten zien wat ze in de winkel hebben. "Het is een harde kern, een vaste groep klanten die ons al heel lang volgt en waar we van weten dat ze in de buurt wonen." Moll hoopt deze klanten zo snel mogelijk ook weer in de winkel te verwelkomen.