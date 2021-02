CNV-voorzitter Fortuin zit in denktank SER: "Investeer om weer op gang te komen"

"We zitten intussen een jaar in de coronacrisis, en we zien dat er niet alleen veel economische schade is, en veel gezondheidsschade, maar dat het ook iets doet met het welzijn", zegt Fortuin. Met de SER, de denktank waar een twintigtal maatschappelijke organisaties in zitten, willen ze ervoor zorgen dat het land met perspectief de crisis weer uit kan komen.

Fortuin: "In het plan van de denktank staan een paar dingen. Wij zeggen: zet het herstelbeleid maximaal door, zorg ervoor dat er wordt gebouwd aan welzijn, zorg ervoor dat er aandacht komt voor kwetsbare groepen." Ook de communicatie is volgens de denktank belangrijk voor het stimuleren van de economie. "Zorg ervoor dat het een integrale aanpak is."

Perspectiefnota

Een perspectiefnota, zo noemt Fortuin het herstelplan van de SER. En daar zijn natuurlijk grote investeringen voor nodig, waar het kabinet nu al grotendeels mee bezig is. "Het kabinet heeft al tientallen miljarden op tafel gelegd als het gaat om steun voor bedrijven, voor werknemers, in de gezondheidszorg", zegt Fortuin. "Gek genoeg is geld momenteel niet het probleem. De regering kan goedkoop geld lenen", zegt de CNV-voorzitter. "Dit is iets van de langere termijn. Iedereen heeft behoefte aan licht in de tunnel."

Het nieuwe kabinet dat straks zal aantreden, krijgt het natuurlijk ook fors voor de kiezen. "Dat nieuwe kabinet heeft een paar belangrijke uitdagingen, zoals uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we dat op een goede manier organiseren?", zegt Fortuin. "En ook: hoe krijgen we de economie weer aan de praat, en hoe krijgen we de kwetsbare groepen en de gezondheidszorg weer op orde?"