Aanvaller Nick Doodeman komt direct naar SC Cambuur

Trainer Henk de Jong en technisch manager Foeke Booy wilden het liefst dat de 24-jarige aanvaller meteen kon beginnen bij Cambuur. Dat gaat nu dus ook gebeuren. Doodeman maakte dit seizoen indruk met acht doelpunten en tien assists in twintig wedstrijden. Booy is dan ook blij met de nieuwe aanwinst: "Zijn komst geeft ons weer meer mogelijkheden in ons aanvalsspel en dat is alleen maar goed op weg naar ons ultieme doel."

Het contract voor Nick Doodeman bij Cambuur loopt eerst tot 2023.