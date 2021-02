Corona-uitbraak Berchhiem schokt burgemeester Gebben: "Potverdikke, het zal je maar gebeuren"

Dinsdag is er weer een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De verwachting is dat er versoepeling van de coronamaatregelen worden aangekondigd. Zo gaan de basisscholen vanaf volgende week weer open. Burgemeester Gebben heeft hier gemengde gevoelens over, nu hij van zo dichtbij een corona-uitbraak heeft meegemaakt.

"Ik geef het je te doen wanneer je in het onderwijs werkt en je moet weer voor een klas staan met dertig jeugdigen. Dat zet je wel aan het denken. Het geeft meteen ook wel aan hoe ingewikkeld het is. Aan de ene kant hoor je gemeenschap vragen om versoepeling van maatregelen, we zijn eigenlijk een beetje coronamoe. Aan de andere kant, corona is nog niet weg en de Britse variant komt er nog aan. Dus ik snap dat het heel ingewikkeld is om een goede keuze te maken."

Gebben drukt zijn inwoners nog maar eens op het hart om de coronamaatregelen in acht te houden. "Beste mensen, pas alsjeblieft op, want het virus is nog niet weg."