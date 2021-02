VIDEO: Blijdschap bij ouders en kinderen dat school weer opengaat

Op De Gielguorde in Mantgum zitten normaal zo'n 140 kinderen op school. Deze maandag zijn dat er 14. De kinderen die op school zijn, zijn er blij met dat ze volgende week weer met alle vrienden en vriendinnen in de klas zitten.

Bij de familie Janssen in Mantgum zijn ze al weken bezig met thuisonderwijs. Dat gaat best goed, al is moeder volgens de kinderen wel een strenge juf. Ook zij zijn blij dat ze straks weer naar school mogen.