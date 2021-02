Joey van den Berg: "Ik ga ze niet vertellen hoe je mensen dwars doormidden schopt"

Joey van den Berg is ook de man die nog steeds het record op naam heeft van de meeste rode kaarten in de eredivisie. "Allemaal onterechte kaarten", lacht de oud-aanvoerder van Heerenveen over de zeven keer dat hij werd weggestuurd. Hij is blij dat hij voetbalde voor het tijdperk van de videoscheidsrechter. "Ja, ik zou nou voor de helft van het salaris uitbetaald krijgen."

Momenteel is Van den Berg bij de jeugdopleiding van SC Heerenveen assistent-trainer van de onder 15 jaar en onder 18 jaar. "Dat is echt leuk! Ik ga ze natuurlijk niet vertellen hoe je mensen dwars doormidden schopt, maar ik weet precies wat je moet doen om het niet te halen." Toch ziet Van den Berg in de maatschappij wel wat ontstaan dat doorwerkt naar het voetbal. "De echte winnaars zijn er steeds minder. Onderling wordt het steeds minder geaccepteerd wanneer je elkaar op fouten wijst en direct bent."