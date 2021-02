Twaalf bewoners verpleeghuis Berchhiem in Burgum overleden door coronavirus

Er zijn tot nu toe twaalf bewoners van verpleeghuis Berchhiem in Burgum overleden als gevolg van het coronavirus. Op de locatie is een grote corona-uitbraak en het aantal besmettingen neemt snel toe. Inmiddels zijn er 37 bewoners van de afdelingen Hillemahofje en Oranjestins en 35 medewerkers van Berchhiem positief getest. Eerder werd bekend dat zes bewoners waren overleden door het virus. Dat aantal is nu dus verdubbeld.