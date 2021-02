Oud-sprintkampioenen: "Femke Kok is natuurlijk een fenomeen"

"Femke Kok is natuurlijk een fenomeen", zo valt Wennemars meteen met de deur in huis. De tweevoudig wereldkampioen sprint is erg te spreken over wat Kok de laatste twee wereldbekerweekeinden heeft laten zien. "Als je kijkt waar ze vandaan komt en hoe snel haar ontwikkeling gaat, dat is ongelooflijk. Als je vier keer de 500 meter wint en de laatste keer zelfs alleen rijdend, dan ben je ongelooflijk volwassen."

Technisch ziet het er volgens de oud-sprinter ook goed uit. Hij is nu analist en ziet veel races van haar. "Het is een lust om naar te kijken. Vooral technisch, het gemak waarmee ze schaatst en hoe stabiel ze is. Ze rijdt fantastische bochten. Ik denk dat het voor iedere coach een lust is om met haar te werken."