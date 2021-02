Opnieuw minder coronabesmettingen gemeld, wel veel in Tytsjerksteradiel

De meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de gemeente Tytsjerksteradiel (20). In die gemeente staat ook het Burgumer verpleeghuis Berchhiem, waar een grote uitbraak is. Ook in Súdwest-Fryslân zijn 20 nije besmettingen gemeld. Daarna komt De Fryske Marren (18) en Leeuwarden (17).

In Fryslân zijn er in de afgelopen 24 uur drie sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Het gaat om twee inwoners van de gemeente Leeuwarden, en één uit de gemeente Heerenveen.

Er is één Fries in het ziekenhuis met corona opgenomen. Dat is een inwoner van van Súdwest-Fryslân.

Landelijk

In heel Nederland zijn in de afgelopen 24 uur 3.280 coronagevallen vastgesteld. Dat is het laagste sinds eind september.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):