Burgumer ijsbaan open voor jeugdleden

Afgelopen weekend vernielde een groepke meisjes nog een deel van de ijsbaan. Er kan toch wel worden geschaatst.

Willem Provily, voorzitter van de ijsclub, heeft om 13.00 uur op het ijs gestaan. "We zeiden, we doen het wel. Morgen dooit het alweer. We laten de kinderen schaatsen en we zien wel tot hoelang we het kunnen volhouden." Er ligt één tot twee centimeter ijs op de skeelerbaan van asfalt. In 2019 was het de laatste keer dat er ijs op de baan lag.