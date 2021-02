Tachtig coronapatiënten in Friese ziekenhuizen - 21 mensen op de IC

De cijfers in Groningen zijn net iets lager. Daar liggen op dit moment 67 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 24 op de intensive care. In Drenthe zijn dat er opvallend veel minder. Daar liggen 'slechts' 35 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan 11 IC-patiënten.