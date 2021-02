19e-eeuwse foto van legendarische Friese hardrijder gevonden in kringloop

Ulbe van Dijk werd in 1841 geboren in Gauw. Zijn vader werkte als boer en Ulbe zou hem opvolgen. Toen Ulbe 19 jaar was, won hij in Joure voor het eerst een prijs met een hardrijderij. Daarna ging het snel. In februari 1864 werd er in de krant geschreven dat Ulbe 'volgens een te Wijmbritseradeel loopend gerucht' al 600 gulden per maand verdiende op het ijs. Hij kon 160 meter in 11 seconden afleggen. Vaak ging Ulbe op maandag weg en kwam hij zaterdagavond terug met zes prijzen van 100 gulden of meer.

'De roem der Friesche schaatsrijders'

Op de korte baan was Ulbe jaren de snelste rijder. Hij won niet alleen geld, maar ook bijvoorbeeld een luxe klok, horloge en bouilloire. Hij was een beroemd man: "De élite der provincie sprak hem aan, de besturen der ijsclubs vereerden hem." In 1864 zou koning Willem III hem zelf hebben uitgenodigd op paleis Huis ten Bosch in Den Haag om de 'roem der Friesche schaatsrijders' te zien. De reis zou worden betaald.

99 prijzen en premies

Ulbe won zoveel prijzen, dat enkele ijsclubs hem in 1871 uitsloten van deelname aan hardrijderijen. Desondanks ging in 1873 voor het eerst een prijs aan Ulbe voorbij: hij was in het 'schaatsenrijden eindelijk overtroffen'. Ulbe bleef nog tot 1879 actief schaatsen, maar de winnaar van weleer was hij niet meer. In zijn carrière heeft hij in totaal 99 prijzen en premies gewonnen. Eigenlijk had hij 100 gewild, maar dat is hem niet meer gelukt.