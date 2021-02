Waddenfonds investeert anderhalve ton in diverse Friese projecten

Maandag heeft het Waddenfonds bekend gemaakt dat het fonds anderhalve ton investeert in diverse Friese projecten om de leefbaarheid en gemeenschapszin te versterken. Het gaat om projecten in Ferwerd, De Flieterpen, op de Waddeneilanden en het project 'Bildtstars en Eigenheimers' van stichting Sence of Place.