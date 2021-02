Grote corona-uitbraak in Berchhiem in Burgum

Van de 29 bewoners zijn er zes mensen gestorven als gevolg van het coronavirus. Beide afdelingen zijn gesloten voor bezoek. In de nieuwbouw in Burgum zijn geen besmettingen vastgesteld. Daar mag één bezoeker per inwoner per week komen.

Parkhoven

Op de locatie Parkhoven in Leeuwarden is de woning Akkerhof/Boomgaard gesloten voor bezoek. Daar zijn 8 bewoners en 10 medewerkers positief getest. Eén bewoner is overleden aan het coronavirus. Parkhoven valt ook onder de KwadrantGroep.