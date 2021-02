Cambuur Sjoernaal: Cambuur wint van anti-voetbalspelend MVV

Voor een leuke voetbalwedstrijd heb je twee ploegen nodig. Als er één is die niet wil voetballen, maar alleen maar tegenhouden, dan is het bepaald niet leuk om naar te kijken. MVV kwam niet naar Leeuwarden om er een mooie wedstrijd van te maken. Voor de Maastrichtse goal werd een dubbele verdedigingslinie opgesteld. Aan Cambuur de taak om rustig te blijven en toch te scoren. Beide lukte. De 2-0 overwinning maakte het voor de Leeuwarders uiteindelijk allemaal weer goed. In het Cambuur Sjoernaal uitgebreid aandacht voor de wedstrijd Cambuur-MVV.