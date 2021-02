Productie bij Biddle ligt volledig stil door metaalstaking

Bij Biddle in Kootstertille werken zo'n 65 mensen, bij Stertil 230, van wie 80 in de productie. Een groot aantal van hen is naar de stakingsstraat in Jistrum gekomen. Werknemers rijden in de auot langs de drie partytenten van de vakbond om hun staakbriefje af te geven.

De medewerkers staken voor een eerlijkere en moderne CAO en loonsverhoging. Ook willen ze afspraken maken over het in vaste dienst nemen van flexwerkers. Vroegindeweij: "Werkgevers maken in onze ogen gebruik van medewerkers. Metaalbedrijven draaien op dit moment als een tierelier, maar dat zien we niet terug in ons CAO. Het is hoog tijd om daar iets aan te doen."