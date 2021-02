Productie bij bedrijven Kootstertille ligt stil door metaalstaking

Medewerkers van Stertil en Biddle in Kootstertille leggen maandag hun werk neer. In de estafettestaking voor een nieuwe cao in de metaalsector is het de zesde staking op rij. Bij Biddle ligt op dit moment de volledige productie stil door de staking, vertelt medewerker Koen Vroegindeweij. "Iedere collega is natuurlijk vrij om te doen wat hij wil, maar de meeste collega's zijn ervan overtuigd dat hun cao echt ondermaats is."