Basisscholen volgende week weer open; sommige oudere docenten bezorgd over veiligheid

Minister van Onderwijs Slob kondigde zondag aan dat de scholen vanaf 8 februari weer open mogen. Hoewel veel vaders en moeders er erg blij mee zijn, hebben leraren zelf nog veel vragen. "De kinderen zitten erop te wachten, dus we zijn er wel blij mee. De signalen die we krijgen dat sommige leerkrachten bezorgd zijn over hun veiligheid, zullen we zo goed mogelijk zaken voor regelen. Onder het personeel is de anderhalve meter afstand goed te doen. Iedereen houdt zich eraan, en het werkt. We hebben wel een paar besmettingen gehad, maar dat heeft niet tot extra besmettingen geleid."

Extra maatregelen

Er werd zondag ook bekend dat er extra maatregelen worden genomen bij het openen van de scholen, bijvoorbeeld met sneltesten voor docenten en klassen in quarantaine bij een besmetting.

Bij de scholen van Comprix hebben ze de afgelopen maanden al gewerkt met veel maatregelen. "Ouders zijn niet welkom op school, er zijn speciale looproutes in de gebouwen, we ventileren de scholen regelmatig en we wassen uiteraard onze handen. Maar bijvoorbeeld anderhalve meter afstand houden in de klas, dat kan gewoon niet."

Veenstra kan het zich dan ook goed voorstellen dat er nog meer extra maatregelen komen. "In de landen om ons heen zie je dat ze ook op basisscholen meer met mondkapjes werken. Ik kan me best voorstellen dat dat hier ook een goed idee kan zijn. Als die mondkapjes bijdragen aan de veiligheid, gaan we erover nadenken, maar eerst wachten we het advies van de PO-raad af."

Cito-toets op het programma

Wanneer de scholen weer open gaan, is het bijna direct tijd voor de Cito-toetsen. Hebben die nog wel nut nu de kinderen wekenlang thuis hebben gezeten? "We hebben gezegd dat wij willen dat de kinderen straks minstens twee weken onderwijs krijgen voordat ze de toets maken. Het maakt niet uit of dat wat later is."

"Het is maar de vraag hoe je de uitslag van die toets op waarde moet schatten. Leerkrachten zijn beter in staat om de capaciteit van een leerling op waarde te schatten als de uitslag van de toets. Maar het is natuurlijk niet zo dat er vijf weken geen onderwijs is gegeven. Dus de achterstanden zijn nu ook weer niet zo groot als wordt beweerd. Mochten de uitslagen afwijken van de verwachting, dan nemen we maatregelen om de eventuele leerachterstand in te halen."