Gemeenten roepen Rijk op om jeugd perspectief te geven in coronatijd

Zij willen dat het kabinet binnen vier maanden met voorstellen komt waarmee achterstanden worden weggewerkt en die er voor zorgen dat kinderen veilig en gezond en met kansen kunnen opgroeien. Het kabinet moet de plannen bedenken in samenwerking met de gemeenten, hulpverleners en de jeugd zelf.

Deltaplan

"Het hoeft niet heel groot te worden, maar het moet er wel snel komen", zegt wethouder Jelle Zoetendal. Hij maakt de vergelijking met het Deltaplan om Nederland tegen hoogwater te beschermen. "Het is tijd voor een integraal plan dat alle sectoren met elkaar verbindt zodat de jeugd echt perspectief krijgt voor de toekomst." Het plan moet ze het idee geven dat ze veilig kunnen opgroeien, dingen kunnen leren en werk vinden. "Alles wat nu niet kan, maar in de toekomst wel weer."

Deskundigen uit verschillende sectoren moeten voor de zomer met een plan komen. "Om bijvoorbeeld extra steun te geven aan kinderen met psychische nood of kinderen die een werktraject nodig hebben." Ook denkt hij aan het wat flexibeler met opleidingen omgaan. "Het is in deze tijd misschien moeilijker om te kiezen."

Hij verwacht een brede steun voor dit plan. "Ik merk dat meer gemeenten dit een goed idee vinden. Ook vanuit het veld horen we geluiden dat ze hierop zitten te wachten."