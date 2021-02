Zorggroep Alliade versoepelt bezoekersregeling

Twee weken geleden werden strengere regels ingesteld voor bezoek, omdat er grote zorgen waren over de Britse variant van het coronavirus, die toen opdook in het noorden.

Intussen zijn de landelijke richtlijnen aangepast. Nu mag er een 'sociale bubbel' rondom een cliënt worden gemaakt, van maximaal drie vaste bezoekers per week. Alliade gaat daar in mee, behalve als op een locatie corona wordt vastgesteld. In dat geval veranderen de regels voor bezoek weer.