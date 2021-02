Noordelijke voetbaltopamateurs willen minicompetitie houden

De zes clubs hebben met elkaar afgesproken om een competitie te organiseren, als de KNVB besluit om de reguliere competitie niet meer af te maken. Of de regionale minicompetitie door kan gaan, hangt ook af van de coronaregels.

De zes noordelijke clubs willen een volledige competitie van thuis- en uitwedstrijden spelen. In een voorlopig speelschema is de eerste ronde gepland op 24 april. Dat kan alleen doorgaan als de coronamaatregelen uiterlijk begin april zijn versoepeld, want de clubs willen drie weken aan training in de benen hebben.

Als dat niet kan - omdat de coronaregels bijvoorbeeld worden verlengd - dan willen de clubs een halve competitie spelen, die dan later in het voorjaar kan beginnen.