Kunstroute basisschool Het Slingertouw vrolijkt Skoatterwâld op

De afgelopen week werd er thuis door de kinderen druk gewerkt aan prachtige kunstwerken. Het idee is dat de kinderen allemaal één raam versieren met kunst, zodat iedereen het buiten kan bekijken. Robin is één van de kunstenaars. "Ik heb ons gezin in de sneeuw gemaakt. Het hele papier is blauw met witte staafjes erover heen. Ik heb er wel heel lang over gedaan. Ik heb het grote papier helemaal gekleurd en de sneeuw gemaakt met wattenstaafjes." Het schilderij is te zien bij het raam in de woonkamer.

Robin's moeder is maar wat trots op het kunstwerk van haar zoon. "Dit is hartstikke leuk om samen te doen. We hopen op heel wat bezoekers die vanaf de weg Robin's kunstwerk komen bewonderen."