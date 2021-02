ProRail neemt historische perronkap onder handen: "Boutje voor boutje halen we hem los"

Om de perronkap weg te halen, sluit ProRail een deel van het perron af. Van Leersum: "Op het afgesloten deel van het perron schuiven we de kap stukje voor stukje op totdat hij eraf is. Het blijft altijd een lastige puzzel om dit onderhoudswerk te combineren met reizigers die gebruik maken van het station. In dat opzicht komt het goed uit dat het nu rustiger is op het station door de coronamaatregelen."

Rijksmonument

De perronkap komt uit 1891 en is een rijksmonument. En dus heeft de renovatie heel wat voeten in aarde, om het veilig uit te voeren. Maar dat heeft ProRail er graag voor over. "We willen graag ons erfgoed zo veel mogelijk behouden. De kap is een rijksmonument dan heb je de verplichting om daar goed voor te zorgen. We hebben volop overleg gehad met de gemeente, Hûs en Hiem en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Dit is toch iets anders dan een gewone kap."

Genoeg beschutting

In de tijd dat de perronkap onder handen wordt genomen, moeten treinreizigers het doen zonder dak boven het hoofd. "Er zal minder overdekte ruimte zijn dan er nu is", geeft Van Leersum toe. "Maar we proberen wel wachtruimte te creëren waar men in ieder geval droog kan staan. Ook in het stationsgebouw is een verwarmde wachtruimte gerealiseerd. Kortom: er is voldoende beschutting."