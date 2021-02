Twee extra 'Kamers met Kansen' om dakloosheid te voorkomen

Jongeren naar school

Landelijk is er 200 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van dakloosheid. Aanleiding is de groei van het aantal daklozen in Nederland. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, konden centrumgemeenten een plan indienen. Het project Kamers met Kansen bestaat sinds 2011 en heeft op dit moment 25 plaatsen over heel Fryslân waar jongeren terecht kunnen.

De jongeren komen uit instabiele thuissituaties, dreigen dakloos te worden of zijn dat al. Een voorwaarde om voor een kamer in aanmerking te komen, is dat de persoon wel naar school moet gaan. Want het doel van Kamers met Kansen is dat jongeren een ruimte hebben tot ze een diploma halen. Daarna moeten ze zelfstandig kunnen wonen.

Johan sit no yn it lêste jier fan syn mbû-oplieding. Hy wennet sa'n oardel jier op syn keamer oan it Zuidvliet yn Ljouwert. De studio is sa'n tritich fjouwerkante meter, dy't hielendal fan himsels is. It joech him rêst om einlik in plakje foar himsels te hawwen, mar dat betsjut net dat syn problemen foarby binne. Johan hie eangst.

Johan zit nu in het laatste jaar van zijn mbo-opleiding. Hij woont zo'n anderhalf jaar op zijn kamer aan het Zuidvliet in Leeuwarden. De studio is zo'n dertig vierkante meter, die helemaal van hem is. Het gaf hem rust om eindelijk een plaatsje voor zichzelf te hebben, maar dat betekent niet dat zijn problemen voorbij zijn. Johan had angst. "Ik vond het in de eerste maanden moeilijk om helemaal alleen te zijn", vertelt hij. Hij moet nog veel denken aan wat hij meegemaakt heeft. Maar, zo zegt hij zelf ook, het gaat steeds beter. "Door praten, en soms ook dingen gewoon te doen, lukt het me steeds beter om mezelf te ontwikkelen."

Contact met maatje

Om de jongeren binnen het project door een lastige periode te helpen, worden ze gekoppeld aan vrijwilligers. In het geval van Johan gaat dat om Aafke Bootma. Ze is nu twee jaar als vrijwilliger bij het project betrokken. In het dagelijks leven werkt ze als loopbaanbegeleider bij het Friesland College. "Ik zie op mijn werk dat kinderen soms wegglijden", vertelt ze. "Ze kunnen zich niet altijd richten op school en het halen van een diploma door wat er thuis speelt."

Bootsma is daarom zeer gemotiveerd om jongeren een basis te geven waarmee ze verder kunnen. "Zo kan ik ze verder helpen dan soms gebeurt op school. Daar houdt het traject om vijf uur in de middag vaak op."