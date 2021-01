Koploper Cambuur wint ijskoud van 'club die niet voetbalt'

Het spel was in de eerste helft niet om aan te zien, met name omdat MVV niet speelde. Het was hollen en stilstaan, maar dan zonder het 'hollen'. Cambuur kon er niet van profiteren.

Direct na de pauze leek het even beter te worden. Drie minuten na het begin van de tweede helft maakte Robert Mühren het eerste doelpunt voor Cambuur. Toen pas begon MVV ook wat te voetballen.

Heel snel ging dat niet. Verdediger Calvin Mac-Intosh kon bijna een halve minuut stilstaan met de bal aan de voet, voordat iemand van MVV aanstalten maakte druk te zetten.

Koploper Cambuur bleef de betere ploeg. Mees Hoedemakers verdubbelde de voorsprong met een droge schuiver in minuut 66. Vanaf een kleine 20 meter schoot hij de bal in het doel. Hij bepaalde de eindstand.

Cambuur blijft koploper in de eerste divisie.