Vrouwen zijn het eens: "Er moeten meer vrouwen aan de top komen"

Holwerda komt fan it Hearrenfean, is oprjochter fan de LOF academy, haadredakteur fan it tiidskrift LOF en se jout training op it mêd fan froulik liederskip. Yn in rûnetafelpetear yn it radioprogramma Buro de Vries fan Omrop Fryslân gie Holwerda yn petear mei Ciska Wijmenga, rektor magnifikus fan de RUG en Annemarie Jorritsma, âld minister en âld boargemaster.

Holwerda komt uit Heerenveen, is oprichter van de LOF academy, hoofdredacteur van het tijdschrift LOF en ze geeft training op het gebied van vrouwelijk leiderschap. In een rondetafelgesprek in het radioprogramma Buro de Vries van Omrop Fryslân ging Holwerda in gesprek met Ciska Wijmenga, rector magnifikus van de RUG en Annemarie Jorritsma, oud-minister en oud-burgemeester.

Jorritsma was duidelijk toen haar de vraag gesteld werd of de wereld meer vrouwelijke leiders nodig had. "Ja, absoluut. Alleen al vanuit een soort rechtvaardigheidsgevoel. De wereldbevolking bestaat uit de helft mannen en de helft vrouwen.