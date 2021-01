LDODK verspeelt koppositie tegen sterker KZ

LDODK is tegen de eerste nederlaag van het seizoen opgelopen. In het thuisduel tegen KZ uit Koog aan de Zaan trokken de Friezen met 16-18 aan het kortste eind. Een terecht verlies, want LDODK haalde een slecht schotpercentage. KZ had van begin af aan het betere spel, en was ook sterker in de rebound.