Brons voor Femke Kok op 1.000 meter, Ireen Wüst zesde

Kok pakte vorige week ook al brons. Zondag reed ze met 1.14,47 langzamer dan een week eerder, maar dat was genoeg voor de derde plek. Ireen Wüst kwam in 1.14,79 niet verder dan de zesde plek. Michelle de Jong mocht ook starten, maar ze melde haar zondag na de 500 meter af omdat ze last heeft van haar lies.

Kok werd eerder zondag al winnaar van de vierde 500 meter en pakte ook het eindklassement op die afstand.

B-groep

Marijke Groenewoud was reserve en mocht door meerder afmeldingen de 1.000 meter schaatsen. Daardoor moest ze wel in de B-groep rijden op zondagochtend. Ze eindigde als tweede, in 1.16,78 achter de Russische Daria Kachanova.