Sven Kramer en Jorrit Bergsma naast het podium op 5.000 meter

De Zweedse Nils van der Poel verraste de concurrentie door een persoonlijk record van 6.08,39 neer te zetten, liefst drie seconden sneller dan hij een week eerder was. Roest kon daar dus nog onder rijden.

In de laatste rit probeerden Sven Kramer en Jorrit Bergsma het ook, maar het was al snel duidelijk dat de twee niet snel genoeg waren. Kramer kwam met 6.11,21 nog het dichtstbij, maar dat was zelfs niet genoeg om Sergey Trofimov van de derde plek te houden. Bergsma werd in 6.12,19 zesde.

B-groep

Marwin Talsma moest net als vorige week in de B-groep rijden. De Grouster finishte in 6.18,06, genoeg voor de tweede plek achter de Noor Sverre Lunde Pedersen.