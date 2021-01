Politie houdt twee mensen aan bij coronademonstratie in Leeuwarden

De demonstratie werd gehouden bij het gerechtsgebouw. Er was een klein groepje mensen op afgekomen. Dat meldde een woordvoerder van de gemeente eerder op de dag.

Toen de politie rond drie uur een einde wilde maken aan de demonstratie, zouden meerdere mensen geweigerd hebben te vertrekken. Twee van die mensen zouden zijn aangehouden.

De demonstratie zou rustig verlopen zijn. Eerder op de dag gold er nog een noodverordening in Leeuwarden, vanwege signalen van mogelijke onrust. Zaterdagavond was de politie massaal aanwezig in het centrum van de stad.