Opnieuw zilver voor Antoinette de Jong op 3.000 meter

Antoinette de Jong is zondagmiddag tweede geworden op de laatste 3.000 meter op de wereldbeker. De winst is in Thialf voor Natalia Voronina, die bovendien een nieuw baanrecord rijdt. De Russische is met 3.56,85 drie tienden sneller dan het baanrecord dat Irene Schouten vorige week reed. Nu eindigt Schouten als derde.