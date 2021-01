Femke Kok wint ook vierde wereldbeker én eindklassement 500 meter

Femke Kok heeft voor de vierde keer op rij de wereldbekerwedstrijd op de 500 meter gewonnen. Ze rijdt met 37,33 juist langzamer dan de voorgaande drie wedstrijden, maar toch is het zondag in Thialf genoeg voor de overwinning. Angelina Golikova wordt net als de voorgaande keren tweede. Zondag won Kok nog in 37,23. Doordat ze alle wedstrijden gewonnen heeft en dit de laatste bekerwedstrijd van het seizoen is, gaat ook de eindoverwinning naar Kok.