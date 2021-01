Bankpassen en racefiets gestolen bij inbraak in Leeuwarden

Verder is er in de nacht van vrijdag op zaterdag ook een inbraak geweest aan de Hottingastate. Dat moet ergens tussen 00.30 en 8.00 uur zijn geweest. Of en wat er eventueel is meegenomen, vermeldt de politie niet.

Voor beide zaken zoekt de politie getuigen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen bellen met het telefoonnummer 0900- 8844.