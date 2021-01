Fries dichter Jan J. Bijlsma overleden

Bijlsma groeide op in Leeuwarden. Hij was meer een 'stadsman' dan een 'plattelandsman'. Van zijn beroep was hij leraar Nederlands.

Dichter

Zijn debuut maakte hij in 1967 met de dichtbundel Striptease. Toen was de experimentele dichtkunst al wat aan het afnemen. De taal waarin men dichtte werd directer en duidelijker. Die trend heeft Bijlsma eigenlijk in al zijn gedichten aangehouden. Hij wilde gedichten schrijven voor mensen die gewend zijn proza te lezen en voor anafabeten. Er zijn in totaal zes dichtbundels van zijn hand verschenen.