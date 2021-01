Aris Leeuwarden in tweede helft onderuit tegen ZZ Leiden

Aris ging in een groot deel van de eerste helft aan de leiding, maar net voor rust kwam Leiden op gelijke hoogte. Daarmee gingen beide teams met 33-33 aan de thee. In de tweede helft kreeg Leiden de overhand. Vooral in het laatste kwart kon de Zuid-Hollandse ploeg bij Aris weglopen. De overwinning ging uiteindelijk met 75-63 naar Leiden.

Aris staat nu met vier punten uit vier wedstrijden op de zesde plaats in de competitie. Dat is ook de plaats waar trainer Ferried Naciri zich in eerste instantie op richt. Die plaats geeft namelijk recht op een plaats in de winnaarspoule en een ticket voor de play-offs om het landskampioenschap.