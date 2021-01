Politie massaal aanwezig in Leeuwarden: persoon met boksbeugel aangehouden

De politie heeft zaterdagavond tussen het ingaan van de noodverordening en het ingaan van de avondklok meerdere mensen gefouilleerd. Daarbij is bij één persoon een boksbeugel aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen en de persoon is aangehouden.

Op twee plaatsen in de stad werden op sociale media demonstraties aangekondigd. Dit ging om de omgeving van de Koepelkerk en de omgeving van het Zamenhofpark. Hier kwam wat jeugd op af, maar de politie was in de meerderheid. Tot grote ongeregeldheden kwam het niet.