Jorrit wint de massastart op z'n 'Bergsma's'

Schouten oppermachtig

Ook bij de vrouwen ging er een Nederlandse rijdster met de overwinning vandoor. Net als afgelopen week was Irene Schouten de rapste in de eindsprint. De Canadese Ivanie Blondin leek naar de overwinning te sprinten, maar in de allerlaatste meters vloog Schouten er nog voorbij. Zaterdag reed Schouten met Melissa Wijfje, afgelopen week kreeg Marijke Groenewoud de kans. Na dit wereldbekerweekend zal Coopmans zijn definitieve selectie doorgeven voor de ploegenonderdelen, zoals de massastart en de achtervolging.