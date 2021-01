Omrop TIP: Waarom heeft de wereld vrouwelijke leiders nodig?

Rondetafelgesprek

Welke rolmodellen zijn er, wat zijn de valkuilen en welke vrouwelijke eigenschappen kun je goed inzetten? Hoe houd je je staande in een masculiene bedrijfscultuur en hoe verander je die cultuur? En wat zijn eigenlijk de verschillen (als die er zijn) in leiding geven tussen mannen en vrouwen en wat merken we daar in de maatschappij van? Het zijn maar een paar van de vragen die aan bod zullen komen in een rondetafelgesprek onder leiding van programmamaker Geartsje de Vries.