Drie op een rij voor Femke Kok op de 500 meter

Femke Kok heeft zaterdag voor de derde keer op rij de wereldbekerwedstrijd op de 500 meter gewonnen. In Thialf is Kok met 37,23 te snel voor Angelina Golikova, die in 37,29 tweede wordt. Vanessa Herzog eindigt als derde. De andere twee Friezinnen, Michelle de Jong en Marrit Fledderus, komen niet in de buurt van het podium.