Burgemeester Buma kondigt noodverordening af voor Leeuwarden: 17.00 tot 4.30 uur

De noodverordening en de aanwijzing van het risicogebied is uit voorzorg ingesteld zegt de gemeente. Het is ervoor bedoeld dat de politie en gemeente snel in kunnen grijpen als het zover zou komen.

'Nemen demonstratierecht serieus'

Buma: "Wij nemen het recht op demonstreren zeer serieus, maar de afgelopen tijd zijn onaangekondigde samenkomsten in andere steden vaak uitgelopen in ongeregeldheden. Hierbij werd een hoop schade toegebracht aan de omgeving. Laten we met elkaar trots op Leeuwarden blijven door geen ellende te veroorzaken. Wij willen allemaal dat de coronamaatregelen snel voorbij zijn om weer samen te kunnen komen en plezier te maken in alle vrijheid."

Afgelopen maandag gold ook een noodverordening in Leeuwarden. In Smallingerland is woensdag een verordening ingesteld tot en met dinsdag 2 februari.