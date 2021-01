Luts in Balk gestremd; Elfstedentochtzeilers moeten omvaren

Vrijdag, de eerste dag van hun tocht, was het koud en regenachtig, maar zaterdag is het een mooie dag met een goede wind, zegt initiatiefnemer Rinke Bergsma. De zeilers zijn begonnen in Akkrum. Ze beginnen net voordat het licht wordt en gaan door tot aan de avondklok.

Luts

Ze zijn van Sloten naar Akkrum gevaren, en daarna naar Balk. Daar zouden ze door de Luts, maar ze waren vergeten dat het riviertje vanwege werk is gestremd. Er ligt een groot ponton in. Toen zijn ze maar naar Woudsend gegaan en daar de Fluezen over, zo is het doel. "Eventjes lekker knallen", zegt Rinke.

SailWise

De zeilers willen met de tocht geld ophalen voor SailWise, een organisatie die watersport aanbiedt voor mensen met een beperking. De stichting past ook boten aan voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat kan besturing zijn met alleen de kin, voor mensen met een dwarslaesie, of een kompas dat op gehoor of zicht gaat.

De zeilers hebben contacten met andere valkjes die ook willen meezeilen, maar dat is dit jaar niet mogelijk in verband met het coronavirus. Mogelijk pakken ze volgend jaar groter uit.

Meer over de actie van de winterzeilers is te vinden op de website van Streven naar afzien.