De Jong is heel snel op 1.500 meter, maar toch is het goud voor Bowe

De tijd van De Jong is haar snelste ooit in Thialf en ook sneller dan de tijd waarmee Bowe afgelopen week de wereldbekerwedstrijd won. Maar waar De Jong een stuk sneller is dan afgelopen week, geldt dat ook voor Bowe. 1.53,45 zit maar 0,35 secondes boven het baanrecord in Thialf. Ook Wüst is sneller dan afgelopen week, maar haar tijd brengt deze keer het brons.

De andere Nederlandse vrouwen spelen een bijrol op deze afstand. Melissa Wijfje eindigde als tiende en Irene Schouten als zeventiende. Schouten moest alleen rijden, omdat Jorien ter Mors haar afmeldde terwijl de 1.500 meter al bezig was.