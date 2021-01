Cambuur Sjoernaal: vooruitkijken op wedstrijd tegen MVV en nieuwe aanwinst Doodeman

Cambuur speelt zondagavond om 20.00 uur thuis tegen MVV. In september vorig jaar wonnen de Leeuwarders in Maastricht met 7-1 van MVV. De verwachting is dat MVV de deur deze keer niet echt open gaat zetten. In het Cambuur Sjoernaal een vooruitblik op de wedstrijd. Verder komen we in contact met Nick Doodeman. Hij is de eerste aankoop van Cambuur voor het volgende seizoen. Doodeman speelt nu nog voor FC Volendam. Hij tekende in Leeuwarden een contract voor twee jaar.