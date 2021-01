Gemeenten hebben weinig zicht op slachtoffers kindertoeslagaffaire

De gedupeerden kunnen alleen geholpen worden als ze zich melden. De gemeente kan dan maatwerk leveren. De gemeente Weststellingwerf geeft bijvoorbeeld aan: 'Gedupeerden kunnen direct contact opnemen met het gebiedsteam van de gemeente. Zij brengen de problematiek in kaart en hebben regelmatig contact met de inwoners die zich hebben gemeld.'

De gemeente Ameland is de enige gemeente die geen oproep deed. In en schriftelijke reactie laat de gemeente weten dat ze een goed vangnet hebben en dat er maandelijks iemand van 'Persoonlijk In Geld' op het eiland is om mensen met dit soort zaken te helpen.

Schaamte en angst

Twee gemeenten die het anders willen aanpakken zijn Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Van de Belastingdienst weten ze dat er in ieder geval vijftien gedupeerden zijn, maar tot nu toe heeft nog niemand zich gemeld. Vermoedelijk komt dit door schaamte en angst om verplicht een schuldhulpverleningstraject te moeten volgen.

Wethouder Jouke Douwe de Vries van Noardeast-Fryslân zegt dat de gemeente al maanden bezig is om de namen van de slachtoffers los te peuteren bij de Belastingdienst, wat veel frustratie oplevert. Maar er is licht aan het einde van de tunnel door een zogenoemde 'mandaatregeling'.

Mandaatregeling

Door deze regeling kan de gemeente uit naam van de Belastingdienst zelf contact opnemen met de gedupeerden. Volgende week wordt de regeling in het college behandeld. Dan kan de gemeente eindelijk in actie komen om de drempel voor het krijgen van hulp te verlagen.