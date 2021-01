SC Heerenveen vraagt hulp achterban: "Het zijn hele moeilijke tijden"

"De club heeft het zwaar in deze periode van grote onzekerheid en zonder perspectief", vervolgt de voorzitter. Hij doet daarom een oproep aan sponsoren en supporters om de club tegemoet te komen. "We zijn ons ervan bewust dat we veel van hen vragen. Maar zonder hen komt de continuïteit van SC Heerenveen in het geding. Zij zorgen voor de inkomsten die ervoor zorgen dat wij kunnen voetballen."

Niet veel perspectief

Er is geld nodig dus. "Het klinkt heel kort en krachtig, maar zo is het simpelweg wel." Roozemond zegt te hopen dat supporters hun seizoenskaarten verlengen. Dat is hen echter al eerder gevraagd. Hoe lang kun je zoiets eisen van trouwe fans? "Wij vinden het heel moeilijk om dat beroep op mensen te doen, omdat wij heel weinig perspectief kunnen bieden."

De club had gehoopt inmiddels weer met publiek te kunnen voetballen, maar dat is nog steeds niet toegestaan en het zal nog wel even duren voordat dat wel weer kan. "We houden ons vast aan de mogelijkheid dat we na de zomer wel weer met publiek kunnen spelen."

Loonoffer

De spelers van SC Heerenveen werd eerder in de coronacrisis gevraagd om een deel van hun loon in te leveren om de club overeind te houden. "Zij hebben toen een zogenaamd loonoffer gedaan. We hebben het spelersbudget drastisch moeten beperken. Maar als we dat blijven doen, komt de kwaliteit op het veld in gevaar."

Dit probleem speelt echter bij alle clubs. "We zijn absoluut niet de enige hierin. We maken ons zorgen over het voortbestaan van meerdere clubs binnen het eredivisievoetbal. Het is een sectorbreed probleem."