Omrop TIP: Eén school, 17 talen

Coco

Het bekroonde prentenboek 'Coco kan het' van Loes Riphagen is in 7 talen uitgebracht, zodat ouders het in de eigen taal kunnen voorlezen aan hun kinderen. Het boek gaat over een vogel die eerst niet durft te vliegen, maar later de mooiste vormen maakt in de lucht. Met dit boek leren kinderen om zich, net als Coco, emotioneel uit te drukken in hun eigen moedertaal.