CDA wil nog geen standpunt innemen over verlenging azc Balk

Het CDA, de grootste partij in de gemeente De Fryske Marren, wil eerst met de klankbordgroep in Balk overleggen voordat de partij een standpunt inneemt over het wel of niet verlengen van het asielzoekerscentrum in Balk. Het COA wil graag dat het azc twee jaar langer open blijft dan de afgesproken vijf jaar. Het CDA is daar niet absoluut tegen, maar vindt de mening van de dorpsbewoners belangrijk.