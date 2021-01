Waskemeer in coronatijd: gordijnen toneelvereniging De Wâldploech blijven dicht

Corona is ook de grote spelbreker voor de leden van De Wâldploech, de bekende toneelploeg van Waskemeer en omgeving. Met meer dan 22 actieve spelers en speelsters en met enthousiaste steun van meer dan 200 mensen. Ieder jaar wordt minimaal één voorstelling gerealiseerd, waarvoor iedere week minimaal twee keer gerepeteerd moet worden. En soms nog vaker om klaar te zijn voor de première in de kantine van CSG Liudger in het dorp.

Maar sinds maart van vorig jaar ligt ook het toneelspelen stil en zitten de leden noodgedwongen thuis. "Voor de vereniging ook financieel niet fijn", zegt bestuurslid Aaltsje Clemens. "We kunnen onze leden natuurlijk geen contributie vragen en de kosten lopen wel door. Maar gelukkig hebben we onze helpers die achter ons blijven staan. Erger is het voor de spelers. Toneel is hun passie. En daar komt vooralsnog niets van."