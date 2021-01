Buma dreigt met 2000 euro boete voor relschoppers nieuwjaarsnacht

De politie van Leeuwarden is in de nieuwjaarsnacht met man en macht in actie gekomen. De marechaussee en de ME waren daar ook bij. Een groep van zo'n 40 mensen heeft de politie bekogeld met blikken, stenen en vuurwerk.

Tot nu toe zijn er bij de burgemeester vijf namen bekend van mensen die bij de ongeregeldheden betrokken waren. De politie denkt dat het er in de komende weken meer zullen worden.

De mensen waar Buma de naam van weet, krijgen een brief waar instaat dat ze een boete kunnen verwachten als ze opnieuw bij ongeregeldheden betrokken raken, of als ze een bevel van de politie negeren. De eerste brieven zijn al verstuurd, meldt de gemeente.